Die NEUE Chefsache - Lösungen für Unternehmen

Sehr geehrte Unternehmer/innen, Liebe Chefs im Allgäu!Das Gothaer Unternehmermagazin Chefsache bietet Lösungen und Tipps für Unternehmer. Es beschäftigt sich mit allen Themen, die für Geschäftsleute interessant sind.In diesem Sommer wird die Gothaer Versicherung 200 Jahre alt; für uns der richtige Zeitpunkt, um an die nächsten 200 Jahre zu denken. Dafür haben wir kompetente Zeitgenossen gebeten, einen Blick in die Zukunft zu wagen.Der Hirnforscher Dr. Henning Beck beispielsweise erklärt, wie der Kopf auch in Zukunft die immer rasanter werdende Innovationsgeschwindigkeit beherrschen kann. Die Geophysikerin Dr. Christiane Heinicke berichtet, wie ein Leben auf dem Mars möglich sein könnte. Der Bestseller-Autor Frank Schätzing macht sich Gedanken über das Phänomen Künstliche Intelligenz und ob Computer bald intelligenter sind als Menschen. Der Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky vermutet im Zukunfts-Gespräch mit Gothaer-Chef Oliver Schoeller, dass der erste unsterbliche Mensch vielleicht schon geboren ist.Ihr/Euer Exemplar gerne kostenlos bei uns erhältlich. Viel Spaß beim Lesen!Mit sicHERBesten Grüßen!Ihr/Euer Jürgen Herb für den Allgäuer Unternehmer-ServiceFachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung IHK - Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH Kaiserslautern)