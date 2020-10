Den SINN DES LEBENS finden, GESUND werden und ERFOLG im Leben haben - 9.10.2020 Kempten

Der Auftakt für die Ich-kann-Tage 2020 an der VHS Kempten:1. Den SINN DES LEBENS finden, GESUND werden und ERFOLG im Leben habenSINN kommt von ahd."sinan = der Weg". Von klein auf werden wir von unserem eigenen Weg abgebracht angeblich auf den "Pfad der Tugend". Was man uns beibringt, schleppen wir als Ballast durch´s Leben, unsere originalen Talente verkümmern oft und die Seelenkräfte in uns schreien oft vor Hunger, dass es das doch nicht gewesen sein kann und dass es noch etwas anderes geben muss!Je mehr wir das Gute anstreben, desto mehr passiert oft das Böse, schreibt schon der Apostel Paulus. Der franz. Apotheker É.Coué zeigt mit dem Gesetz der das Gegenteil bewirkenden Anstrengung den Fehler und die Lösung.Gesprächs- und Beratungsworkshop mit praktischen Übungen und Tipps für Familie, Schule Beruf, Gesundheit, Videos: https://www.youtube.com/results?search_query=neffe... Für umfassende praktische Hilfe auf der Körperebene empfiehlt sich der Kurs >DORN - der Wirbel- und Gesundheitsflüsterer