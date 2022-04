Chefsache April 2022: Glaubhaft nachhaltig

Glaubhaft nachhaltig zu sein, ist für Unternehmerinnen und Unternehmer das Gebot der Stunde. Dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg wird in Zukunft nur noch möglich sein, wenn wir gleichzeitig Verantwortung für die Menschen und das Klima übernehmen, und mehr noch: nur Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategie einbeziehen, werden für Kundinnen und Kunden relevant bleiben. Nachhaltigkeit wird für Firmen also sehr wahrscheinlich zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden.Aus diesem Grund haben wir dieses Heft unter den Schwerpunkt Nachhaltigkeit gestellt. Die Titelgeschichte beschreibt umfassend, wie Strategien aussehen und wie Unternehmen dem Thema Nachhaltigkeit gerecht werden können. Der Arzt, TV-Star und Unternehmer Dr. Eckart von Hirschhausen erklärt im Interview, welche Aufgaben Unternehmerinnen und Unternehmern in einer sich wandelnden Welt zufallen, und an vielen weiteren Stellen im Magazin finden sich nützliche und konkrete Informationen und Tipps – beispielsweise, worauf es bei nachhaltiger Geldanlage ankommt und wie man damit auch noch Renditen erzielen kann.Ihr/Euer Exemplar gerne kostenlos bei uns erhältlich. Oder möchten Sie eine digitale Version der chefsache? Hier der Link: www.gothaer-chefsache.deIn jedem Falle viel Spaß beim Lesen.Mit sicHERBesten Grüßen!Ihr/Euer Jürgen Herb für den Allgäuer Unternehmer-ServiceFachmann für den Mittelstand (IHK Köln)Fachwirt für Finanzberatung IHK - Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH Kaiserslautern)