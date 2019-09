Business-Frühstück in Kempten (Allgäu)

Als Allgäuer Unternehmer/in möchten Sie gut informiert und aufgestellt sein. Deshalb findet das 7. Allgäuer HERBst-Frühstück mit folgendem Thema statt:



Gemeinsam Familienunternehmen erfolgreich führen!



So gelingt Teamwork über Generationen hinweg. Wir stellen Ihnen Beispiele von Familienunternehmen/Konzepte vor, in denen die Nachfolgegeneration Lösungen gemeinsam mit ihren Eltern nachhaltig umgesetzt hat.



Wann?

Do., 14.11.2019 von 08.00 -09.30 Uhr

Wo?

Hotel St. Raphael im Allgäu

Bischof-Freundorfer-Weg 24, 87439 Kempten

Tel: 0831-540433 0 - www.st-raphael-im-allgaeu.de

Kostenfreie Parkmöglichkeiten finden Sie unmittelbar vor dem Hotel.



Da die Plätze für diese exklusive Veranstaltung begrenzt sind, bitten wir um frühzeitige Anmeldung bis zum 04. November 2019 unter info@sicherbesser.de oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0831/574646. Es werden 20 EUR Kostenbeitrag/Person für das reichhaltige Frühstücksbuffet im " Hotel St. Raphael im Allgäu“ erhoben.



Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihr Kommen.



Veranstalter & Impressum gemäß Telemediengesetz:



Jürgen Herb e. K.

Fachmann für den Mittelstand (IHK Köln)

Fachwirt für Finanzberatung IHK - Bachelor Professional of Financial Consulting (CCI)

Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten