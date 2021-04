Babyzimmer sicher einrichten - Starker Schutz für kleine Leute

Die Aktion DAS SICHERE HAUS hat gleich eine ganze Reihe Videos veröffentlicht, mit denen werdende Eltern checken können, worauf es beim Kinderzimmer ankommt: https://bit.ly/dsh-sichere-babyzimmer Übrigens: Gerne bieten wir zum Thema „Starker Schutz für kleine Leute“ auch Online-Videoberatung/en an – bequem & sicher. Testen und Infos bei uns.JETZT zu erweiterten telefonischen Servicezeiten: Mo-Fr. 07:00-20:00 Uhr und Sa. 08:00-16:00 Uhr unter 0831-574646Posted on 19. April 2021 by MeBö