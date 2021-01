Der neue Service ist am Markt für Kunden einzigartig. Denn er durchsucht nicht nur täglich das World Wide Web, sondern auch das sogenannte Darknet. Gerade in diesem verschlüsselten Bereich des Internets werden sensible Daten für illegale Geschäfte besonders schnell verbreitet. Umso wichtiger ist es, auch das Darknet regelmäßig zu überprüfen. So sind Anwender auch in Online- und Homeoffice-Zeiten sicher.INDIVIDUELL UND SICHERDie Bedienung des Online-Schutz-Radars ist kinderleicht: Wer möchte, dass der Radar nach den eigenen Daten im Internet und Darknet Ausschau hält, loggt sich mit seinen eigenen Login-Daten ein und kann bis zu zehn verschiedene Angaben speichern – von Kreditkartennummern bis hin zu Social Media-Profilen. Der Online-Schutz-Radar scannt dann nur die individuellen Daten, die er/sie/es selbst angegeben hat.SCHNELLE BENACHRICHTIGUNG PER MAILFindet der Online-Schutz-Radar Hinweise auf Missbrauch der eigenen Daten, informiert das Portal direkt per Mail. So können sich Kunden jederzeit im ROLAND Service-Portal einloggen – hier erhält der Nutzer eine Übersicht über die Funde des Online-Schutz-Radars. Außerdem sieht man auf einen Blick, wie das weitere Vorgehen aussieht.HILFREICHE CHECKLISTEN: SCHUTZ, BEVOR ETWAS PASSIERTMit dem Online-Schutz-Radar erhalten Kunden nicht nur umfassende und schnelle Hilfe, wenn schon etwas passiert ist, sondern profitieren auch von unseren kundenorientierten Checklisten. Wer die vielfältigen Tipps befolgt, trägt maßgeblich zur Prävention von Straftaten im Netz bei. So schützt man sich schon vor Cyber-Verbrechen, bevor etwas passiert!