ALLGAEUER.UNTERNEHMER*INNEN.FORUM #2021

Als Exklusivvermittler der Gothaer lade ich interessierte Unternehmen zum gemeinsamen Business-Frühstück ein und biete Diesen im Rahmen unseres Netzwerks Antworten zu folgenden wichtigen Fragestellungen an:1. Wie verändert sich „unsere“ Mobilität und wie stellt sich die praktische Handhabung dar? Ein Einblick von Daniel Schneider, Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität (IFM) der FH Kempten mit anschließender DiskussionSo wurden laut einer repräsentativen Umfrage als wichtigen Punkt für den zukünftigen Geschäftserfolg „Veränderung der Mobilität“ mit am häufigsten genannt. Wer die Entwicklung in der Automobilindustrie aufmerksam verfolgt, bekommt schon jetzt folgende Megatrends hautnah zu spüren:• Entlastung für die Umwelt: Elektromobilität• Entlastung für den Fahrer: Autonomes Fahren• Mehr Sicherheit mit Assistenzsystemen2. Wie kann ich als Unternehmer/in „versteckte“ Einsparpotenziale nutzen?Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen erbeten spätestens bis 06.09.2021 an Tel. 0831-574646 oder info@sicherbesser.deWann?Donnerstag, 16.09.2021 von 08.00 - 09.30 UhrWo?Hotel St. Raphael im AllgäuBischof-Freundorfer-Weg 24, 87439 KemptenTel: 0831-540433 0 - www.st-raphael-im-allgaeu.deEs lohnt sich als Allgäuer Unternehmer/in dabei zu sein!