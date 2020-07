ALLGAEUER.UNTERNEHMER*INNEN.FORUM #2020

Das Corona Virus hat unser Leben drastisch verändert und stellt uns auch weiterhin vor ungeahnte Herausforderungen. In dieser Zeit gilt es, Mitarbeiter/innen weiterhin zu schützen und gleichzeitig den Betrieb des Unternehmens zu sichern.Wir als Exklusivvermittler der Gothaer laden interessierte Unternehmen zum gemeinsamen Business-Frühstück ein und bieten diesen im Rahmen unseres Netzwerks Antworten zu wichtigen Fragestellungen an.• Wie gefährdet sind meine IT-Firmen-Systeme auch im Homeoffice-Betrieb und wie kann ich diese effektiv schützen?• Welche Fragen im Bereich Arbeitsrecht und notwendige Maßnahmen zu betrieblicher Pandemieplanung muß ich kennen?• Wie kann ich Mitarbeiter/innen finden / binden und dabei mein Unternehmen als Marke präsentieren?Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen erbeten spät. bis 07.09.2020 an Tel. 0831-574646 oder info@sicherbesser.deWann?Do., 17.09.2020 von 08.00 -09.30 UhrWo?Hotel St. Raphael im AllgäuBischof-Freundorfer-Weg 24, 87439 KemptenTel: 0831-540433 0 - www.st-raphael-im-allgaeu.deEs lohnt sich als Allgäuer Unternehmer/in dabei zu sein!