Allgäuer Lehrstellenbörse 2019

Das Versicherungsbüro Herb war in 2018 für den Innovationspreis Bayern nominiert sowie als eine der bundesweit besten Agentur-Betriebe in 2017 mit dem Unternehmer-Ass® ausgezeichnet worden. „Dieser Zukunfts-Anspruch spiegelt sich auch in der Qualität unserer Berufsausbildung wieder“ so Jürgen Herb, Inhaber und Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank in Kempten. Die Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (IHK) wird dabei an mehreren Standorten der Gothaer Versicherungen angeboten.Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für Versicherungsbüro Herb e. K. Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu)