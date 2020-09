Ø Wie kann ich als gesetzlich Versicherte/r eine erstklassige Behandlung erfahren, ohne selbst tief in die Tasche greifen zu müssen?Ø Wie schütze ich mich vor hohen Zuzahlungen?Ø Warum sind leistungsstarke Erweiterungen für eine erstklassige Behandlung beim Arzt, Zahnarzt, im Krankenhaus und bei Auslandsreisen sinnvoll?Wir möchten Sie anregen, sich am AKTIV Gesundheitstag 2020 über die Möglichkeiten zu informieren. Wir holen Experten rund um das Thema „Gesundheit“ live direkt zu Ihnen nach Hause oder in das Office.Wann?Do., 08.10.2020 – 16.30 Uhr – 17.30 UhrWo?Ob im Office oder von zu Hause aus – mit Smartphone, Tablet oder Laptop sind Sie AKTIV entspannt von überall live dabei.Was?In verschiedenen Live Sessions stehen unsere Speaker Rede und Antwort, beraten, informieren und präsentieren ihre Produkte.Über die Chatfunktion können Sie ganz bequem individuelle Fragen an die Speaker stellen, erhalten hilfreiche Tipps und Informationen und sichern sich attraktive Aktionsangebote!Kosten? Die Teilnahme am Online-Event ist für Interessierte völlig kostenfrei!Veranstalter und PartnerVersicherungsbüro Herb e. K. – sicHERBesser.deGeneralagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaGKaufbeurer Str. 89, 87437 KemptenTeilnahme und AnmeldungDie Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten via Eventbrite.„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“– Arthur Schopenhauer