Wiedersehen beim IHK-Branchentag Handel 2018

Die Verbraucher sind aufgrund der guten Konjunktur weiter in Konsumlaune. Allerdings was den Unternehmern Kopfzerbrechen bereitet: ausreichend Mitarbeiter zu finden und im Unternehmen zu halten. Zusätzlich fordert der vermehrte Einsatz neuer Technologien in den Geschäftsmodellen und -prozessen weitere Kompetenzen bei den Unternehmern und ihren Mitarbeitern.Der diesjährige IHK-Branchentag Handel am kommenden Mittwoch, 20. Juni 2018 im Forum am Hofgarten in Günzburg beschäftigt sich mit diesen Themen und bietet Unternehmen neue Impulse sowie eine Plattform für den Austausch im Kollegenkreis. Die IHK ladt herzlich ein! Nähere Infos unter https://www.schwaben.ihk.de/System/vst/578940?view... Quelle: IHK-Regionalversammlung GünzburgIch freue mich auf ein Wiedersehen!Mit sicHERBesten Ideen für das Allgäu!Jürgen HerbIhr Kandidat zur Regionalversammlung Kempten/Oberallgäu, Wahlgruppe II DistributionEine persönliche Vorstellung finden Sie unterMedien-Impressum & Kontakt: Jürgen Herb, Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten, Telefon 0831-574646, @-Mail juergen.herb@sicHERBesser.de