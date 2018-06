Jürgen Herb Kandidat zur IHK Regionalversammlung Kempten/Oberallgäu, Wahlgruppe II Distribution

wenn Sie in diesen Tagen in Ihren Briefkasten schauen, achten Sie auf Ihre Wahlunterlagen zur IHK-Wahl 2018! Wir freuen uns, wenn Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.Wichtig: Ihr Stimmzettel muss bis Freitag, 27.07.2018 um 18:00 Uhr bei der IHK Schwaben, Stettenstr. 1 + 3, 86150 Augsburg eingegangen sein.Wählen ist ganz einfach:1. Kreuzen Sie auf dem Stimmzettel Ihre Kandidaten an. Sie dürfen beliebig viele Kandidaten ankreuzen bis zur maximal zugelassenen Stimmzahl. Die zulässige Anzahl finden Sie auf Ihrem Stimmzettel. Informationen zu Ihren Kandidaten finden Sie hier.2. Stimmzettel in den Stimmzettelumschlag legen und verschließen3. Wahlschein und falls nötig Wahlvollmacht ausfüllen4. Wahlschein und Stimmzettelumschlag in vorfrankiertes Rücksendekuvert stecken…5. …und in den Briefkasten werfen. Fertig.Haben Sie Fragen zur Wahl? Alle Informationen finden Sie unter www.ihk-schwaben-wahl.de. Sie können auch unter wahl@schwaben.ihk.de eine E-Mail schreiben oder unter 0821-3162-112 anrufen.Entscheiden Sie mit und stellen Sie sicher, dass auch Ihre Stimme Gewicht hat!Mit sicHERBesten Ideen für das Allgäu!Ihr Jürgen HerbKandidat zur Regionalversammlung Kempten/Oberallgäu, Wahlgruppe II DistributionEine persönliche Vorstellung finden Sie unter https://tinyurl.com/sicHERBesserIHKWahl2018clip Foto von links: Dr. Andreas Kopton - Präsident der IHK Schwaben und Jürgen HerbImpressum & Büro: Jürgen Herb, Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten, Telefon 0831-574646, @-Mail juergen.herb@sicHERBesser.de