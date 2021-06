Bei schönstem Wetter und zahlreichen Besuchern wurden verschiedenste musikalische „Käse-Scheiben“ neu aufgelegt – von „Baker Street“ (Gerry Rafferty) bis „Westerland“ (Die Ärzte) – 100% live!Besonderen Applaus gab es für Gast-Musikerin Dani aus Oberbayern. Bereits bei den ersten Songs zeigte sie, welch tolle Sängerin sie ist.Unser Tipp: Nächster Auftritt am Sa. 07.08.2021. Reserviert Euren Tisch bereits ab 18 Uhr, so könnt Ihr in Ruhe Essen und ab 19 Uhr die Musik genießen und mitfeiern!