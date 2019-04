SOLD OUT bei Verlosung anlässlich Konzert KÄS änd ROLL in Kempten-Lenzfried!

KÄS änd ROLL - DIE Partyband im ALLGÄU – überzeugten mit einer frechen neuen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll.„Das Programm dieser Band macht & bringt Spaß.“ So Florian mit Frau, einer der Tänzer, die eigentlich nur zum Zuhören vorbei schauen wollten: Garantiert guat & 100% live!Einmalige Preise wie das Karamalz-Überraschungspaket oder die Gerolsteiner Genusstassen fanden bei der Tombola begeisterten Anklang bei den Gästen und Gewinnern. Sogar eine Allgäuer (Stoff-)Kuh war am Start – Dank Sponsor Micha Getränkemarkt in der Ulmer Straße 22 in Kempten. Dazu werden deftige Speisen und natürlich auch alkoholfreie Getränke serviert. Kurzum: ein Super-Fest mit Super-Stimmung, das bestimmt in 2020 weitere Gäste anziehen wird.