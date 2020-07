SO., 19.07.2020 - KÄS änd ROLL live im Biergarten Bayerischer Hof in Kempten!

Dieser Biergarten hat den Ruf, der schönste im ganzen Allgäu zu sein. Hier findet jede/r den perfekten Ort zum Entspannen und gemütlichen Beisamen sein. Und das Beste ist:

Ab sofort ist Live-Musik im Biergarten wieder gestattet! Den Auftakt machen die Pfunds-Mannen von KÄS änd ROLL, der wahrscheinlich weltweit einzigen Bänd mit zwei ÄÄs.

Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern die vier Allgäuer Musiker generationenübergreifend. Das Programm bringt und macht Spaß. Auch bei diesem Auftritt werden KÄS & ROLL dies eindrucksvoll unter Beweis stellen. Natürlich mit im Musiker-Gepäck: Der Kult-Song „Kässpatzen Män“ (alias Hoochie Coochie Man). In diesem Sinne: Hereinspaziert, gute Unterhaltung und an guadn Appetit!



Wann?

So., 19.07.2020

Beginn 18.00 Uhr



Wo?

Biergarten Bayerischer Hof

Füssener Strasse 96

D-87437 Kempten/Allgäu

Reservierung +49 (0) 831 57180

Hotel@Bayerischerhof-Kempten.de



Wieviel?

Unbezahlbar = somit Eintritt frei!

Findet nur bei schönem Wetter statt!