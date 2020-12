Mit Hoffnung ins nächste Jahr: KÄS änd ROLL wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch

Wir danken euch herzlich für eure Treue und Euer Interesse. Doch wenn die Pandemie eins gezeigt hat, dann dass ihr nicht nur kreativ, sondern auch engagiert seid:Das tolle Spendenergebnis für den Wiederaufbau in Beirut im Rahmen unseres Auftritts im Bayerischen Hof in Kempten Anfang September sind beispielhaft dafür.Wir wollen uns auch in 2021 die Fähigkeit, Menschen mit Musik miteinander zu verbinden, bewahren und halten Euch gerne auf dem Laufenden.Bernd, Jo, Jürgen & WaldemarKÄS & ROLLGarantiert guat & 100% Live!exklusiv übersicHERBesserMusicPartner - KonzertdirektionKaufbeurer Str. 89D-87437 Kempten (Allgäu)Tel. (0049) 0831/574646 Fax 47@-Mail: info@sicHERBesser.deMehr Infos zur wahrscheinlich weltweit einzigen Bänd mit zwei ÄÄs unter www.kaes-n-roll.de - Find us on Facebook: http://tinyurl.com/KAESaendROLLfacebook