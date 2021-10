event.trends.2022 - Exklusiv für Gastronomen, Privat-Veranstalter & Vereine

Hallo zusammen,



Die Corona-Zwangspause ist vorbei: Seit 01.10.2021 gibt es wieder Partys und Veranstaltungen.



 Doch was ist JETZT möglich und der richtige Schutz bei Veranstaltungen?

 Warum soll ich JETZT ein Event planen?

 Welchen Mehrwert erhalte ich am Beispiel der Live-Band KÄS änd ROLL?



Bei unserer Online-Veranstaltung event.trends 2022 wollen wir Gastronomen, Privat-Veranstalter & Vereine hierzu Antworten geben.

Wir holen Profis und Experten aus allen Bereichen zum wiederholten Mal rund um das Thema „Event“ live direkt zu den Teilnehmer*innen nach Hause oder in das Veranstaltungs-Office.



In verschiedenen Live Sessions stehen unsere Speaker*innen Rede und Antwort zu unterschiedlichen Themen der Eventplanung, liefern Inspirationen, beraten und informieren.



Wann?

Do., 11.11.2021 - 16:30 Uhr



Wo?

Ob bequem im Office-Sessel, gemütlich auf der Couch oder mit Drink an der Haus-Bar – mit Smartphone, Tablet oder Laptop ist man entspannt von überall live dabei.



Kosten?

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten via Eventbrite.



Veranstalter und Partner

sicHERBesser MusicPartner - Konzertdirektion

Kaufbeurer Str. 89

D-87437 Kempten (Allgäu)

Tel. (0049) 0831/574646 Fax 574647

Internet: www.sicHERBesser-music-partner.de

@-Mail: info@sicHERBesser.de