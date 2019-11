Benefiz-Lesung für das Kinderhospiz St. Nikolaus „Frauengeschichten“ von und mit Hubertus Meyer-Burckhardt

Am Dienstag, dem 26. November 2019, liest Talkshow-Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt aus seinem Buch „Frauengeschichten. Was ich von starken Frauen gelernt habe“. Der Autor spendet sämtliche Eintrittsgelder an diesem Abend dem Kinderhospiz St. Nikolaus. Beginn 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Abendkasse 12 Euro. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit "BarfussHerz" und dem Kinderhospiz St. Nikolaus in der Hochschule Kempten, Bahnhofstraße 61, S-Gebäude, Raum S.013 a statt. Jeden Monat befragt Hubertus Meyer-Burckhardt eine erfolgreiche Frau zu ihrem Leben. Sein Buch „Frauengeschichten“, erschienen im Gütersloher Verlagshaus, versammelt die bewegendsten Gespräche.



Frauen gelingt es leichter, zu neuen Ufern aufzubrechen, wenn sich ihre Position in der Gesellschaft ändert. Selbst wenn es „unvernünftig“ ist, bleiben sie offen für Neues – solange es ihnen Spaß macht. So erlebt es TV-Produzent, Journalist und Schriftsteller Hubertus Meyer-Burckhardt, Gastgeber einer der erfolgreichsten Talkshows im Fernsehen sowie des Radio-Talks „Frauengespräche“. Zehn herausragende Gespräche sammelt er in seinem Band „Frauengeschichten“. Die Auswahl der Frauen, die bei Meyer-Burckhardt zu Wort kommen, reicht von Marianne Sägebrecht über Elke Heidenreich bis zu Ina Müller.

Die Idee zu seiner Radiosendung „Frauengeschichten“, die seit 2014 auf NDR Info ausgestrahlt wird, kam Meyer-Burckhardt, als er sich an seine Großmutter erinnerte. Diese hatte in zwei Weltkriegen alles verloren und sich dennoch nicht unterkriegen lassen. Frauen bewegten und prägten ihn sein Leben lang mehr als Männer – egal ob als Dichterinnen, Philosophinnen oder Schauspielerinnen. So entstand sein Plan, in einer Talkshow beeindruckende Frauen zu zeigen, die sich den Herausforderungen des Lebens stellen und Verantwortung übernehmen. Einleitend stellt Meyer-Burckhardt seinen persönlichen Bezug zu diesen Frauen heraus. Am Ende nimmt er aus jeder Begegnung eine Erkenntnis für das eigene Leben mit, zum Beispiel das Lebensmotto von Barbara Schöneberger: „Ich empfehle zu leben.“ So kann dieses Buch anregen, auch das eigene Leben zu hinterfragen, und authentisch und ungesichert zu leben.





Der Autor:

Hubertus Meyer-Burckhardt, geb. 1956, ist ein preisgekrönter Film- und TV-Produzent, Journalist, Manager in der Medienbranche, Schriftsteller und seit mehr als 15 Jahren Moderator der "NDR Talk Show". Beim Hörfunksender NDR Info hat Hubertus Meyer-Burckhardt seinen eigenen Talk. Er lebt in Hamburg.