Vorfreude auf KÄS änd ROLL am kommenden SA., 06.04.2019 beim Starkbier-Fest in Kempten-Lenzfried

auf Euch ist halt Verlaß:Wir freuen uns, daß Ihr am kommenden SA., 06.04.2019 beim Starkbier-Fest in Kempten-Lenzfried so zahlreich dabei seid.Mit einer frechen neuen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll wollen wir Euch einmal mehr begeistern. Zum Tanzen, mitsingen oder einfach nur Zuhören!Seid bitte rechtzeitig ab 19.00 Uhr da, damit unser Gastgeber Luis Hemmerle pünktlich um 19.30 Uhr das erste Bier für Euch anzapfen kann. Und wer noch nicht reserviert hat dem empfehlen wir dies kurzfristig unter Tel. 0831-575110 klarzumachen. Denn Musikfreunde aus nah und fern kommen zu uns ins Allgäu, um mit uns und dem Ur-Vater aller Starkbiere zu feiern.Wir freuen uns auf Euer Kommen und das Wiedersehen mit Euch!Für Fragen, Buchungen oder Anmerkungen stehen wir gerne zur Verfügung.