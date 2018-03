Moped & Roller Saisoneröffnung 2018 im Allgäu: sicHERBestes WUNSCH KENNZEICHEN abholen.

AUFGEPASST: Das neue Verkehrsjahr hat am 1. März begonnen. Mit unserer sicHERBesten Mopedversicherung könnt Ihr Euch auf umfassenden Versicherungsschutz zum günstigen Beitrag verlassen.





1. Haftpflichtschutz für nur 59,00 Euro im Jahr.

2. Absicherung auch bei Diebstahl

3. Sondertarif ohne Alterseinschränkung gültig ab sofort

4. WUNSCH KENNZEICHEN 2018: Persönliche Auswahl von Moped & Roller-KENNZEICHEN in unserem Büro.



Das Kennzeichen liegt schon jetzt bereit und ist ab sofort in Eurer Generalagentur Herb e. K. · 87437 Kempten (Allgäu)

Kaufbeurer Straße 89 · Telefon 0831 574646 käuflich erhältlich. Wir freuen uns auf Euren Besuch und wünschen Euch unfallfreie Fahrt!



Anbieter-Impressum gemäß Telemediengesetz



Jürgen Herb

Generalagentur - Exklusivvertreter der Gothaer Versicherungsbank VVaG

Kaufbeurer Str. 89, 87437 Kempten