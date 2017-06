KÄS änd ROLL live auf Sommertour 2017: Hier feiern die Allgäuer!

Fünf Orte und fünf Partys der Superlative: Im Juli startet sie wieder, die Sommertour von KÄS änd ROLL! Vom 01. Juli bis zum 12. August findet jeweils am Wochenende eine tolle Bühnenshow statt:Mit einer frechen Mischung aus Pop und Jazz, Alpinem und Rock`n`Roll begeistern wir generationenübergreifend. Natürlich mit im Musiker-Gepäck: Der Kult-Song „Kässpatzen Män“ (alias Hoochie Coochie Man). Unser Programm bringt Spaß und sorgt für beste Party-Laune. Garantiert guat & 100% live!Hier feiern wir mit Euch 2017!Sa., 01.07.2017 – Schaschlikfest der Freiwilligen Feuerwehr Donaustetten, St. Florian-Weg 10, 89079 UlmSa., 08.07.2017 – Sommerfest der Schussenrieder Erlebnisbrauerei, Wilhelm-Schussen-Straße 12, 88427 Bad SchussenriedSo., 30.07.2017 – Uferfest an der Bodensee-Promenade, 88085 LangenargenSa., 05.08.2017 – Brauereigasthoffest Engelbräu, Burgberger Str. 9, 87549 RettenbergSa., 12.08.2017 – Bayerischer Rundfunk Bühne, Allgäuer Festwoche 2017, 87435 KemptenUnd das ganze bei freiem Eintritt! *)*) KÄS änd ROLL am 12.08.2017 live auf Allgäuer Festwoche, Bühne des Bayerischen Rundfunks in Kempten im Rahmen Eintrittskarte Allgäuer FestwocheGarantiert guat & 100% Live! Wir freuen uns auf Euch.Infos unter www.kaes-n-roll.de – Facebook / käs änd rollImpressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für sicHERBesser MusicPartner - Konzertdirektion Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu) Tel. (0049) 0831/574646