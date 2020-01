KÄS änd ROLL live auf dem „Berg“ - Starkbier-Fest in Kempten-Lenzfried!

Alle Starkbierfans aufgepasst! Seit jeher pilgern die Allgäuerinnen und Allgäuer während der Fastenzeit auf den „Berg“ – dies gilt allgemein hin als Synonym für einen Besuch beim Starkbierfest im Berg-Café Kempten-Lenzfried.Bierfreunde aus der Stadt & Land kommen, um mit dem Ur-Vater aller Starkbiere, dem Salvator der Paulaner Brauerei, zu feiern. Dazu werden deftige Speisen und natürlich auch alkoholfreie Getränke serviert.Als Stimmungs-Garanten wieder mit dabei: KÄS änd ROLL - DIE Partyband im ALLGÄU. Längst haben sich die Jungs ihren festen Platz in der regionalen Musikszene erobert.Es ist cool und angesagt, diese neue Volksmusik mit Saxophonen und Akkordeon. Ihr Motto 2020: KÄS is BÄCK AGÄIN!Der Berg ruft am Sa., 21.03.2020 Einlass 19.00 Uhr, Beginn 19.30 UhrWo?Hotel - Pension Berg-CaféHöhenweg 687437 Kempten-LenzfriedTelefon 0831-575110E-Mail info@bergcafe.deWeb www.bergcafe.deWieviel?Eintritt 12,00 € – VVK jetzt einfach & sicher über https://www.eventim.de Der Ticketvorverkauf hat bereits gestartet und wer klug ist reserviert gleich jetzt, denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!