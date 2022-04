Kunstausstellung der Gruppe Kunst im Orgelmuseum Kelheim

Einladungstext der Gruppe Kunst mit ProgrammSehr geehrte Damen und Herren,die Gruppe Kunst im Landkreis Kelheim e.V. und das Orgelmuseum Kelheim laden Sie herzlich zurVernissage der Frühjahrsausstellung „Schöpfung“ am 30. April 2022 um 19.30 Uhrin die Franziskanerkirche ein.Die Sonderausstellung ist vom 30. April bis zum 15. Mai 2022 im Kirchenraum und im Kreuzgang des Franziskanerklosters zu bewundern.„Geh aus, mein Herz und suche Freud“ – dieses geistliche Sommerlied von Paul Gerhardt (1607-1676) gab Jürgen Frömberg (der neue Leiter der Gruppe Kunst) als Ausstellungsmotto und Inspiration den bildenden Künstlern und Musikern an die Hand. Freude suchen, das ist ein schwieriges Unterfangen in einer Zeit, in der sich beängstigende Nachrichten häufen. Deshalb will die Ausstellung einen hoffnungsvollen Gegenpol aufzeigen, ohne die Realität aus den Augen zu verlieren.35 Kunstschaffende aus Kelheim und Umgebung haben sich dem Thema gewidmet. 60 Kunstwerke – Gemälde und Skulpturen in unterschiedlichen Techniken – umfasst die Ausstellung; darunter auch ein Werk, das der Künstler Angerer der Ältere präsentieren wird. Es stellt ein bewegendes Szenario dar, das die Folgen der Missachtung der Schöpfung durch den Menschen zeigt.Der Erlös aus den von Karin Kuffer und Renate Weissberger gestalteten Friedenstauben aus Ton und Friedenskarten soll in die Ukraine Hilfe fließen.Zahlreiche Musiker übernehmen den Part, die Kunstwerke hörbar zu machen. Mit dem musikalischen Rahmenprogramm „Kunst klingen lassen“ wird die Ausstellung vervollständigt.Musikalisches Rahmenprogramm: „Kunst klingen lassen“Samstag, 30. April 2022, 19.30 Uhr: Vernissage der Frühjahrsausstellung „Schöpfung“. Musikalische Umrahmung durch den hauptamtlichen Kelheim Kirchenmusiker Roman Puck. Dieser spielt Altes und Neues aus verschiedenen Jahrhunderten auf den Orgeln; Literatur und Improvisation.Sonntag, 1.Mai 2022: Musikalische begleiten Sie Stefanie Kisker (Blockflöte), Elke Erdl (Cello) und Johannes Kammerl (Orgel) mit „Klassischen Träumereien“ durch die Ausstellung.Donnerstag, 5.Mai 2022, 20 Uhr: Erleben Sie das Concertino „Schöpfung“ mit Barbara Mathes (Sopran) und Thomas Harrieder (Orgel) zwischen Gemälden und Skulpturen. Eintritt: 8€Sonntag, 8. Mai 2022, 16 Uhr: Ein musikalisches Highlight der Ausstellung „Schöpfung“ ist das Benefizkonzert des Ensembles Quintessenz für die Ukraine. Die jungen Sänger Peter Ermer, Kilian Brandscherdt, Leopold Mundigl, Nicolas Weigl und Simon Wittkowsky präsentieren Ihnen A Capella vom Feinsten und entführen Sie auf eine Reise von der Renaissance bis in die Moderne. Das Ensemble der fünf ehemaligen Domspatzen wurde 2020 mit dem „Musikpreis der Stadt Regensburg“ ausgezeichnet. Eintritt: 15€Sonntag, 15. Mai 2022, ab 15 Uhr: Finissage der Ausstellung; musikalisch umrahmt von der Klezmer-Gruppe „Grünthal“ mit Rudi Niedersteiner (Gitarre, Gesang), Winfried Riedl (Akkordeon, Sopransaxofon, Gesang), Herbert Seidl (Bass, Gitarre) und Gerhard Strasser (Geige, Gesang).Sie können die Sonderausstellung „Schöpfung“ vom 30. April bis zum 15. Mai 2022 im Orgelmuseum besuchen. Am Samstag von 14-20 Uhr und am Sonntag von 14-17 Uhr ist der Eintritt für die Ausstellung – bis auf den Konzerttermin – frei. Um Spenden wird gebeten.Vielleicht nutzen Sie die Ausstellung als Ausgangs- oder Endpunkt eines Frühlingsspaziergangs um Kraft zu tanken und Leute zu treffen, die auch ausgegangen sind, um Freude zu finden.Beitragsbild von Angerer der Ältere : Absoluter Höllensturz (Silbermedaille der Société des Artistes Français, verliehen im Grand Palais Paris)Fotos folgen: