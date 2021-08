Corona-Verordnung und keiner kennt sich mehr aus

Als Frau P. gestern im Edekamarkt etwas zu Mittag essen wollte, wurde sie nach einem Coronatest gefragt. Sie hatte den vom Vortag auf ihrem Handy vorgezeigt und auch ein aktuelles Ärztliches Attest, wonach sie vorläufig wegen einer Muskelerkrankung an beiden Oberarmen nicht geimpft werden kann. Die Mitarbeiterin lehnte das Attest mit den Worten "so geht das nicht" ab. Von Frau P. verlangte sie, dass sie sich täglich impfen lassen soll, weil das so Pflicht sei.In § 16 Abs. 3 der BW-Corona-VO heißt es hierzu:Nachdem Frau P. werktäglich in dem Edekamarkt zu Mittag isst und das Testergebnis vom Dienstag schon vorgezeigt hatte, hätte ihr die Mitarbeiterin gestern den Platz nicht verwehren dürfen. Erst nach drei Tagen wäre ein aktueller, sprich ein neuer Testnachweis vorzulegen.