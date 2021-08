Sänger Marc Bianco: Dritte Operation an der Schulter

Die Verletzungen sind immens: Beide Schultern gebrochen, drei Zähne ausgeschlagen und eine Rippe angebrochen.Nach einer Odysee im Klinikum Hautepierre, wohin man ihn nach der Tat verbrachte, schickte man ihn mit den schweren Verletzungen mit Selbstzahlertaxi um 4h00 morgens heim. Für die acht Kilometer musste er 42,50 € zahlen.

Unfassbar!

Vertrauensvoll wandte er sich an die Notfallambulanz des Ortenau Klinikums. Dem folgte eine Notoperation, bei welcher entgegen seines ausdrücklichen Wunsches rechtsseitig eine Schulterprothese eingesetzt wird. Links hat man überhaupt nicht behandelt.

Aber es kommt noch dicker. 

Obwohl der Behandler, Dr. Stephan Naujoks, schon am 23.06.2021 durch die Radiologin darauf hingewiesen wurde, dass die Prothese rechts nicht dort sitzt, wo sie hingehört, hat er erst am 07.07.2021 reagiert und wollte jetzt gleich beide Schultern notoperieren.Bianco hat sich nach Rücksprache mit langjährigen Fachärzten für eine andere Klinik in Baden entschieden, wo die Operation am 12.07.2021 an beiden Schultern durchgeführt wurde. Rechts wurde geöffnet und versucht die Prothese in die richtige Stellung zu bringen. Links hat man nach fast vier Wochen seit der Tat endlich den Knochen mit Schrauben und einer Platte versorgt.

Kontrollröntgen brachte trauriges Ergebnis.

Als er drei Wochen nach der letzten Operation nun beide Schultern vorgestern röntgen ließ, stellten die Radiologen fest, daß die von Dr. Naujoks eingesetzte Prothese erneut nicht richtig sitzt und nunmehr eine dritte Operation nötig wird. Denn diese Prothese muß extrahiert werden und eine andere implantiert.Er muss wieder in einer anderen Klinik bei Null beginnen, denn der Operateur vom 12.07.2021 kann keine solchen Operationen durchführen, wie der Chefarzt mitteilte.