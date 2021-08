Marc Bianco erhebt schwere Vorwürfe gegen Stadt Straßburg

Nach Schulterfrakturen keinerlei Behandlung in Hospital Hautepierre

Am 12.07.21 musste er wegen unterlassener ärztlicher Hilfeleistung des Hospitals Hautepierre und eines Behandlungsfehlers in der Ortenauklinik Kehl in Baden erneut operiert werden an beiden Schultern.

Schwerer Behandlungsfehler in Ortenauklinik Kehl



Seither sind seine Arme in einem Koresett fixiert. Er kann nichts machen, sich noch nicht mal ein Brot schmieren, geschweige sich selbst waschen. Selbst nach der Notdurft kann er sich nicht selbst reinigen.

Er kann sich nicht alleine waschen



Am 23.06.2021 informierte er den Medizinischen Dienst und bat um Hilfe. Die Hausärzte verordneten ihm täglich eine Hilfe von zwei Stunden zur Zubereitung eines Essens und um ihn zu waschen.

Ärzte verordnen täglich zwei Stunden Haushaltshilfe



Bis heute am 31.07.2021 ist niemand zu ihm gekommen, um ihm zu waschen oder sonst wie zu helfen!

Jeanne Barseghian reagiert gar nicht auf Beschwerden

DIe Bürgermeisterin der Stadt Straßburg, Jeanne Barseghian, erhielt eine Dienstaufsichtsbeschwerde über ihre Mitarbeiter. Sie reagiert erst gar nicht darauf. Aber seine Steuern nehmen sie in Straßburg sehr gerne.So sieht also die Realität aus, wenn man Gewaltopfer in Straßburg wurde. Es hilft einem keiner, der wohlgemerkt dafür bezahlt wird.

Hilfsorganisationen werben für Soforthilfe, die sie aber nicht leisten



Es gibt zahlreiche Institutionen, die damit werben und Spenden erbetteln, wie gut sie angeblich den Opfern helfen würden. Herr Bianco hat sich zahlreich per eMail an alle wenden lassen, bis heute hat keine Organisation Hilfe gewährt, noch nicht mal zum Ausfüllen eines Formulars.

Strafanzeige gegen alle Verantwortlichen wird erstattet



Auf Anfrage der Redaktion bei der Stadt Straßburg hat man sich schriftlich bedankt und den Eingang bestätigt. Vom Recht zur Stellungnahme wollte man keinen Gebrauch machen.