Kaufungen : Neuer Festplatz |

Am 06. Und 07. April 2019 von 10 – 18 Uhr findet die 17. Kaufunger Gewerbeschau statt, auf der sich Handel, Handwerk und Dienstleister aus der Region zwischen Fulda und Werra präsentieren.



Auf dem neuen Festplatz in Kaufungen stellen Unternehmen Aktuelles und Neues vor und können Ihnen relevante Fragen vor Ort beantworten.

Passend zur schönen Frühjahreszeit wird ein kleiner, bunter Ostermarkt angeboten, auf dem sich verschiedene Handwerkskünstler präsentieren.



Auch für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.



Seien Sie dabei, wenn sich eine starke Region Hand in Hand präsentiert und lernen Sie die Unternehmen näher kennen.