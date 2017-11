Kaufering : Montessorischule |

Am 26 November 2017 um 14:30 Uhr in der Aula der Montessorischule, Viktor-Frankl-Straße 29 in Kaufering



Andrea Skorpil liest aus ihrem Kinderbuch

"Weihnachten ist jeden Tag" vor.



Anschließend können die Kinder und solche die es immer noch gerne sind, zeichnen und malen. Andrea Skorpil zeigt gerne wie man ganz einfach Katzen und Mäuse (die beiden Helden aus dem Buch) zeichnet.