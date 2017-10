Spiele und Fahrzeuge Flohmarkt Alles für das Kind und Baby

Kaufering : Kinderhaus Don Bosco |

Günstige Spiel- und Fahrzeuge werden am Samstag den 18.11.2017 von 09:00 – 11:30 Uhr im Kinderhaus Don Bosco auf dem Herbst-Flohmarkt des Kinderhauses „Don Bosco“ verkauft.

Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Kuchen gesorgt.

Verkaufsnummern jederzeit über Facebook

www.fb.me/KinderhausDonBosco

oder ab dem 24. Oktober unter Tel. 08191/9734236 und 08191/9371555.

Abgabe der Waren (alles außer Kleidung und Schuhen) ist am Freitag, den 17.11.2016 von 15.00 bis 17.00 Uhr im Kinderhaus in der Hessenstraße 1 ,Kaufering. 15 Prozent des Verkaufserlöses kommen dem Kinderhaus zugute, außerdem die Einnahmen aus einem Kuchenverkauf.



Verkaufsnummer- kostenlos

Jetzt schon eine Verkaufsnummer sichern.

Einfach eine PN an mich!

Abgabe Mengen sind unbegrenzt.

Wir nehmen alles außer Kleidung und Schuhe.

- Es gibt einen Raum nur mit Baby Sachen:

Spielsachen und Fahrzeugen sowie Kinderwagen etc.

- Ein Raum mit Büchern, DVD`s, CD`s, Computerspielen für jede Altersklasse

- Ein Raum Lego, Playmobil, Barbie, Puppen, etc...

- Die komplette Turnhalle ist für Brettspiele, Kartenspiele, Matchbox, etc...