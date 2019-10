Spiel- und Fahrzeugflohmarkt

Kaufering : Kinderhaus Don Bosco (in der Mittelschule) |

Günstige Spielsachen und Fahrzeuge werden am Samstag, den 16. November 2019 von 9 Uhr bis 11:30 Uhr im Kinderhaus Don Bosco auf dem Flohmarkt des Kinderhauses Don Bosco verkauft. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Kuchen gesorgt. Verkaufsnummer verteilt der Elternbeirat ab dem 21. Oktober unter der Telefonnummer 08191/9721696 oder 0178/1601597 und per Email unter eb-donbosco-kaufering@freenet.de. Die Abgabe der Waren (alles außer Kleidung und Schuhen) ist am Freitag den 15. November von 15 Uhr bis 17 Uhr im Kinderhaus in der Lechfeldstraße 40 (Mittelschule) in Kaufering möglich. 15 % des Verkaufserlöses sowie die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf kommen dem Kinderhaus zugute.



