Kreuzfahrtschiffe aus Venedig verbannt

Nach mehrmonatiger Pause wg. des Coronavirus haben die Reedereien grünes Licht für den Neustart des Kreuzfahrttourismus erhalten. Die Lagunenstadt Venedig wird jedoch im restlichen Jahr keine Luxusliner sehen.Einige Reedereien haben sich für Triest als Starthafen entschieden.Andere Gesellschaften planen einen Neustart von Venedig aus ab 2021.Der Stopp der Kreuzfahrtindustrie durch die Pandemie ist bereits jetzt ein wirtschaftlicher Schaden, den sich Venedig nicht leisten kann. So werden neue Lösungen gesucht, um Venedig zu schützen, aber auch um den Kreuzfahrttourismus zu erhalten.Immerhin würden allein fast 5000 Hafenmitarbeiter ohne Job dastehen.Der Bürgermeister der Lagunenstadt will Druck auf die Regierung ausüben, damit die Kreuzfahrer in Venedig weiterhin starten können.Für die großen Fähren wurde das Problem schon vor einigen Jahren gelöst, indem ein eigener Fährhafen im Industriegebiet gebaut wurde.