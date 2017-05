Weltreisefilm "Auf Achse": Island+Grönland

Kaufbeuren : Kaufbeuren, Gablonzer Haus |

Insgesamt 2 ½ Jahre, im Sommer und Winter, waren die beiden Filmemacher Sonja Nertinger und Klaus Schier auf den Inseln Färöer, Island und Grönland unterwegs.

In ihrem live kommentierten Film berichten sie von den faszinierenden Naturparadiesen im Nordatlantik.

Sie zeigen unter anderem einen Vulkanausbruch in Island, besuchen Schaf- und Pferdeabtriebe, bei denen die Tiere von den Sommerweiden zurück ins Tal gebracht werden und fahren entlang der Ringstraße zu unzähligen Wasserfällen, Gletschern und Schlammlöchern.

Sie fliegen nach Ost- und Westgrönland, berichten vom dortigen Alltag der Menschen, gehen auf Hundeschlitten-Tour, fahren mit dem Boot zu gigantischen Eisbergen in der Disko-Bucht und in den klaren Nächten tanzen die farbigen Schleier des Nordlichts am Himmel – ein unvergesslicher und grandioser Anblick.



Weitere Infos unter www.auf-achse.tv