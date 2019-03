Anzeige

Neue Ermittlungen gegen Buchloer "Pfarrer"

Gegen den Stadtpfarrer von Buchloe läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren, während ein anderes von der Kemptener Staatsanwaltschaft eingestellt worden war.

„Gegenstand des laufenden Ermittlungsverfahrens sind (versuchte) Kontaktaufnahmen des Beschuldigten zu minderjährigen Schülern zwecks Verabredung persönlicher Treffen“, teilt der Kemptener Staatsanwaltschafts-Sprecher Ferdinand Siebert auf Anfrage mit.



Hat auch dieses Mal jemand Drittes Kommunikationsmittel "missbraucht", um "in seinem Namen" oder "zu seinen Lasten" Kontakte zur Verabredung mit Minderjährigen herzustellen, wie es bei den gefundenen Bildern auf dem Rechner des Pfarrers bereits kolportiert wurde? Eine "infame Kampagne", um einen "beliebten und fortschrittlicheren Pfarrer" zu diskreditieren? Das Beispiel zeigt einmal mehr: Missbrauch kennt nicht die Kategorien "progressiv" oder "konservativ". Einen Missbraucher erkennt man nicht an einer Aufschrift auf der Stirn. Leider. Hinter harmlos wirkenden Menschen können sich Abgründe verbergen. Das ist die bittere Wahrheit des Menschlichen, mit dem wir rechnen und leben müssen, auch wenn wir uns doch unbewusst immer wieder nach der heilen Welt sehnen, die es so nicht gibt. Vorsicht ist angebracht bei vorschnellen Solidaritätsbekundungen. Schnell steht man an der Seite eines Täters. Genauso wichtig ist es, Ermittlungsergebnissen vorzugreifen, wobei sich gerade bei einem Pfarrer nicht nur die Frage stellen wird, ob das, was er womöglich getan hat, strafrechtlich relevant war oder nicht. Die moralische Integrität von Institution und Person greifen ineinander. Insofern hat der "Pfarrer" selbst beim Vorwurf, unachtsam im Umgang mit seinen Kommunikationsmitteln gewesen zu sein, keinen Platz mehr in einer Pfarrei oder anderen Seelsorgebereichen. Eines jedoch ist gewiss: Im Gegensatz zu den Opfern sexueller Missbräuche in Kirchen, die immer auch geistlicher, emotionaler und psychischer Missbrauch sind, wird er zumindest materiell "weich" fallen.

