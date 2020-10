Musik am 1. Sonntag St. Martin, Kaufbeuren: 6. Dezember 2020, 15.00 Uhr

Ana Tsotsoria (Klavier)

Nicole Deisenhofer (Violine)

Dr. Siegfried Sturm (Violine) 



Christian Klimm (Violine) 



Wolfgang Melchior (Viola) 



Andreas Thiemig (Cello) 



Ionut Damian (Moderation) 



Am 6. Dezember um 15.00 h findet in der Kirche St. Martin Kaufbeuren wieder die Musik am 1. Sonntag des Monats statt. Ana Tsotsoria (Klavier) und Musiker des VHS-Orchesters Kaufbeuren spielen weihnachtliche Melodien. Die Gäste können gern mitsingen, wobei der Abstand von zwei Metern untereinander unbedingt einzuhalten ist.Mitwirkende des Programms sind:Auf dem Programm stehen neben traditionellen Weihnachtsliedern die "Petersburger Schlittenfahrt" von Richard Eilenberg (1848 – 1927), der "Schlittschuhläuferwalzer" von Émile Waldteufel (1837 – 1915) und das Klavierkonzert No 1 d-Moll BWV 1052 von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750). Solistin ist Ana Tsotsoria. Eilenberg und Waldteufel waren typische Walzer- und Operettenkomponisten, sie standen unter anderem in der Tradition der Wiener Strauss-Familie bzw. wirkten parallel zu dieser. Die am 6. Dezember aufgeführten Werke von ihnen haben aus heutiger Sicht den Anstrich von One-Hit-Wonders, doch ganz so ist es nicht: Von beiden Komponisten gibt es durchaus noch weitere interessante Werke. Nur werden gerade zur Weihnachtszeit immer wieder gern diese beiden sehr schön passenden Kompositionen gleichzeitig aufgeführt.Das Klavierkonzert d-Moll BWV 1052 von J.S.Bach ist eigentlich ein als Cembalokonzert umgearbeitetes Violinkonzert (so eine gängige Hypothese), das Bach selbst als Kapellmeister seines Collegium musicum aufführte. Diese Besetzung musizierte regelmäßig im Leipziger "Zimmermann'schen Coffeehaus". Bach schuf für sie eine Reihe von Cembalokonzerten (BWV 1052 bis 1059), von denen das erste, am 6. Dezember in Kaufbeuren aufgeführte d-Moll-Konzert das populärste wurde. Als typisch dreisätziges Werk enthält es einige von Bachs Ohrwürmern, welche der Zuhörer möglicherweise aus anderen Werken kennt, denn Bach borgte sich seine eigenen Einfälle immer wieder aus und recycelte sie. So tauchen Melodien des 1. und 2. Satzes auch in der Bach-Kantate "Wir müssen durch viel Trübsal ..." (BWV 146) auf. Der Grundcharakter des Konzertes ist eher winterlich und damit passend zur Adventszeit, insgesamt jedoch auch sehr leidenschaftlich.Die Pianistin Ana Tsotsoria, die schon seit einem Jahr bei dieser Konzertreihe mitwirkt, stammt aus Kutaissi (Georgien). Sie studierte Medien, Kommunikation und Journalismus an Hochschulen in Georgien, Deutschland und Frankreich. In Georgien und Deutschland arbeitete sie für mehrere Fernsehsender, Beiträge von ihr veröffentlichte unter anderem der Bayerische Rundfunk. Ihre solide Klavierausbildung begann 1998 an der Kutaisser Kunstschule bei Msia Saneblidse, setzte sich bei N. Meskhi am staatlichen Konservatorium Tiflis fort und führte zur Teilnahme inklusive Auszeichungen an mehreren nationalen und internationalen Wettbewerben. 2006 erhielt sie den Grand Prix bei einem Schulwettbewerb für Sonaten, gleichzeitig besuchte sie ab 2006 einen Meisterkurs beim holländischen Pianisten Marcel Worms. Sie nahm danach an diversen Workshops teil und war an der Hochschule Augsburg eine gefragte Korrepetitorin des dortigen Fachbereichs Musik. Inzwischen ist sie in verschiedenen Kammermusikbesetzungen aktiv.