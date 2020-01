Musik am 1. Sonntag im Monat in St. Martin, Kaufbeuren

Kaufbeuren : Kaufbeuren, Kirchplatz, St. Martinskirche |

Ab sofort finden immer am 1. Sonntag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr musikalische Veranstaltungen in unterschiedlich großen Besetzungen statt. Der Schwerpunkt ist klassische Musik aus vier Jahrhunderten vom Barock bis zur Neuzeit. Den Auftakt machen am Sonntag, dem 2. Februar 2020, die sechs Cellosuiten von Johann Sebastian Bach, Auszüge aus der Partita E-Dur von J. S. Bach und die Paganini-Capricen No. 17, 20, 21 und 24 (alles komplett für Violoncello solo).



Der Eintritt ist frei. Besucher können zwanglos kommen und gehen (Konzept der offenen Tür). Spenden leitet die Kirchengemeinde an karitative Projekte weiter.