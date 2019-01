Anzeige

Mobbing auf katholisch in Neugablonz

"Weil ich gemobbt wurde, habe ich Kempten verlassen", so begründete der derzeitige Neugablonzer Pfarrer von Herz Jesu, Thomas Hagen, seinen Wechsel von Kempten nach Neugablonz 2015. Er sei von den Mitarbeitern dort "gemobbt" worden. Wer kirchliche (katholische) Strukturen kennt, für den ist schlechtin nicht nachvollziehbar, wie ausgerechnet der in der Hierarchie viel höher stehende "Geweihte" von Laien drangsaliert worden sein soll.

Nun, nach drei Jahren, haben in Neugablonz unter der Verantwortung von Hagen der beliebte und sehr engagierte Kirchenmusiker Albin Wirbel und der erst vor wenigen Monaten angestellte Kita-Leiter (die dritte Neubesetzung in Folge), Vater von mehreren Kindern, ihren Arbeitsplatz verloren. Auch des Kirchenpflegers hat Hagen sich schon entledigt, weil er ihm nicht "zu Diensten" war. Wirbel ist ein Opfer der zurückgehenden kath. Beerdigungen in Neugablonz mit musikalischer Begleitung. Die Leute wollen immer seltener ein Requiem in der Kirche. Allerdings: Sie wollen auch immer weniger Hagen, der über das Pfarramt so gut wie nie direkt zu erreichen ist. Auf das Pfarramt ist kein Anrufbeantworter geschaltet. Montags wird von vornherein nie beerdigt. Und wenn Hagen beerdigt, dann ist das 0815, lieblos oder gar nicht vorbereitet.

Zum Teil hat er mit den Beisetzungen schon begonnen, während die Trauergäste noch gar nicht in der Leichenhalle Platz genommen hatten und ist danach sofort verschwunden.

Als wenig empathisch und engagiert, so beschreiben ihn seine Kritiker. Er spaltet: Wer nicht "für" ihn ist, ist automatisch sein "Gegner". So die Haltung Hagens, der jene, die ihm uneingeschränkt zugetan sind, für seine Zwecke instrumentalisiert. Er gibt ihnen Macht und Wertschätzung, damit erkauft er sich Loyalität.

Hagen verantwortet die Entlassung seines Personals, nicht sein Bistum.

Wenn Hagen geht, bekommt Herz Jesu wohl keinen eigenen Pfarrer mehr. "Den haben wir seit Pfarrer Römer schon nicht mehr, was soll sich also nach Hagen ändern? Es kann nur besser werden."



Wenn doch die Kirchen -gleich welcher Konfession- die Worte Jesu liebten, indem sie sie lebten, wenn auch nur im Ansatz. Dann jedenfalls müsste Mobbing ein absolute "no go" sein. Überall, besonders aber in den Kirchen.

