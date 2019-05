Anzeige

Interview mit dem Seelsorger der alt-kirchlichen Gemeinschaft Ostallgäu

Red.: Wie geht es Ihnen?



Mir geht es -den Umständen entsprechend- nach einem dreiviertel Jahr Mobbing durch einen "Kollegen" und "Kirchenvorstand" in "meiner" früheren Gemeinde relativ gut. Ich habe mich beruflich neu orientiert.



Red.: Was hat die zurückliegende Zeit mit Ihrem Glauben "gemacht"?



Ich war und bin natürlich tief enttäuscht, besonders über das passive oder gar aktiv am Mobbing mitwirkende Verhalten alt-kath. "Gemeindemitglieder". Das tut schon weh.



Red.: Was war das Schlimmste?



Die Menschenverachtung, die sich zum wiederholten Maße am Umgang mit kirchlichem Personal zeigt, dem gegenüber der Dienstgeber eine Fürsorgepflicht hat. Die steht aber nur auf dem Papier.

Schlimm auch, wie schnell ich abgeschrieben war. Vom Oberbürgermeister, von der ökumenischen Sozialstation, dem Gratislädele, von der AWO in Neugablonz, von der Hospitalstiftung... Solang ich zur Imagepflege nützlich war, war ich existent. Aber "mit den Schmuddelkindern spielt man nicht mehr". Sonst besteht die gewiss nicht unbegründete Gefahr, dass etwas Dreck hängen bleibt. Auch an mir.



Red.: Sie sind auch von der Justiz enttäuscht?



Nicht nur. Auch von angeblichen Kolleginnen und Kollegen, die sich vornehm zurückgehalten haben. Nach der Devise: "Hauptsache, mich betrifft es nicht" und "nichts hören- nichts sehen und nichts sagen"; eine mafiöse omertá. Ohne einen direkten Vergleich ziehen zu wollen, aber: Haben wir Christen etwas von der Zeit 1933-1945 gelernt? Mitnichten. Da helfen auch noch so viele Gedenkveranstaltungen nicht- wenn sie vom fehlenden Handeln ablenken und das Gewissen beruhigen sollen.

Die Justiz war eine Katastrophe. Mobbing und Stalking sind -zumindest in Kaufbeuren eine bloße "Einbildung der Geschädigten". Ich habe vier Gewaltschutzanträge beim Amtsgericht in Kaufbeuren gestellt. Die Ablehnung des ersten wurde meinem "Nachfolger" zugeschickt, weil dieser sich auch meine Privatpost zuleiten ließ (deswegen hatte ich den Antrag ja gestellt).

Das war der Grund für den vom Kirchenvorstand in enger Kooperation mit der Polizei herbeigeführten, öffentlichen Eklat am 01.11.2018 auf dem Kaufbeurener Waldfriedhof. Ich wurde wie ein Verbrecher im Gewand abgeführt. Eine Schande für Kaufbeuren und für den Freistaat. Die Polizei sollte das Kreuz in der Polizei abhängen. Es hat dort nichts (mehr) zu suchen. Ich habe nichts getan, was auch nur im Ansatz einen Platzverweis gerechtfertigt hätte. Ich habe von meinem grundgesetzlich gewährleisteten Versammlungsrecht Gebrauch gemacht. Früher hielt ich das Wort "Polizeistaat" für völlig übertrieben. Mittlerweile sehe ich das anders. Mein Vertrauen in die Polizei in Bayern ist nachhaltig gestört.



Red.: Sie arbeiten das juristisch auf?



Ja. Es läuft eine Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof, um den Art. 16 des neugefassten Polizeiaufgabengesetzes zu kippen, der zur "Terrorismusabwehr" verschärft wurde, angeblich. Ein Pfarrer im liturgischen Gewand als Terrorist? Wenn es nicht so bitter ernst wäre- ich müsste lachen. Notfalls werde ich auch den Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht scheuen. Auch eine Disziplinarbeschwerde habe ich eingereicht, die aber natürlich abschlägig beschieden wurde. Eine Krähe ...



Red.: Was glauben Sie, warum wurde Ihr Beschäftigungsverhältnis beendet?



Zum einen hat sich die Pfarrerin aus Augsburg, die auch für Kaufbeuren zuständig war, dort um nichts gekümmert sondern mir die ganze Verantwortung großzügig überlassen, um sich in Augsburg baulich verewigen zu können.

Dann gab und gibt es in der Alt-Kath. Gemeinde in Kaufbeuren schon immer "Patronatsfamilien", die ihre Intrigen gesponnen haben, was Pfarrer Strenzel, Pfr. Kukula und nun auch mir zum Verhängnis wurde. Mir wurde mein nicht abgeschlossenes Studium der alt-kath. Theologie und die Trennung von meiner Frau (die von ihr ausging!) zum Vorwurf gemacht. Und wer kommt als "Nachfolger"? Wieder einmal ein schwuler Kollege ohne Studium, eine auffällige Häufung im alt-kath. Bistum auf dem Weg hin zu einer Mileukirche. Das ist wahrlich nicht alt-katholisch und hat mit den alt-kath. Gründungsvätern Reinkens und Döllinger überhaupt nichts zu tun.



Red.: Sie haben etwas gegen Homosexuelle?



Warum sollte ich? Es gibt nur noch andere, mindestens genauso wichtige, kirchliche Themen. Die Kirche ist überaltert, die Vertriebenenidentität stirbt (Gott sei Dank) aus. So viel kirchlich noch interessierte Homosexuelle gibt es gar nicht, dass man aus ihr eine neue Form von Kirche abbilden könnte.



Red.: Sie haben sich neu "vergemeinschaftet"?



Ja. Im Sinne alt-kirchlicher Spiritualität. Das tut gut und trägt.

