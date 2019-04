Anzeige

Buchloer "Pfarrer" entlastet?

Gesichert sind (versuchte) Kontaktaufnahmen zu Minderjährigen.

Das alleine ist sicher noch kein zumindest sexueller Missbrauch, jedoch legt sich ein Missbrauch der Berufs- und Amtsstellung nahe. Privates und Berufliches zu vermischen, gerade als "Priester", ein no go. Ein "weltlicher" Mitarbeiter hätte -zu Recht- längst den Hut nehmen müssen.



Ein schlechtes Licht legt sich auch auf den "Missbrauchsbeauftragten" der Dt. Bischofskonferenz, den Trierer Bischof Ackermann, der noch nicht einmal in seinem eigenen Bistum glaubwürdig Missbrauch aufarbeitet (missbrauch-im-bistum-trier.blogspot.com/). Was qualifiziert Ackermann eigentlich zum Missbrauchsbeauftragten? Dass er "am besten" weiß, wie er Missbrauchstäter decken und Taten oder Verantwortlichkeiten verschleiern kann? Dann übt er seine Tätigkeit wirklich umfänglich aus. In puncto Opferschutz ist er ein Versager.



19.04.2019 - 14:08 Uhr

Was vertuscht die Katholische Kirche in der Missbrauchsdebatte noch alles?

Der hannoversche Kriminologe Prof. Christian Pfeiffer erhebt in der „Zeit“ schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten der Bischofskonferenz, Kardinal Marx und dessen Missbrauchsbeauftragten, den Trierer Bischof Stephan Ackermann.

Ackermann habe mit einem Schweigegeld von 120 000 Euro und persönlichen Drohungen gegen Pfeiffer und dessen Kriminologisches Institut (KFN) verhindern wollen, dass Hintergründe einer Studie über sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche öffentlich werden.

Der Missbrauchsbeauftragte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz habe in einer internen Sitzung am 20. Dezember 2012 gedroht, Pfeiffer als „Feind der Katholischen Kirche“ dazustellen, „und das wünsche ich niemandem“, zitiert Pfeiffer aus dem Gespräch. „Das war der Versuch einer Nötigung“, sagte der Kriminologe gegenüber der „Zeit“.

Am 20. Dezember 2012 sei es dann zu einer entscheidenden Sitzung mit dem Missbrauchsbeauftragten, Bischof Ackermann, und dem Sekretär der Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, gekommen, das im Eklat endete. „Sie wollten uns einen neuen Ver­trag zur Un­ter­schrift vor­le­gen, der das Ganze aus ihrer Sicht an­stän­dig be­en­det hät­te“, so Pfeiffer in der „Zeit“: Darin woll­ten sie uns ver­pflich­ten, jeg­li­chen Vor­wurf von Zen­sur und Kon­troll­wün­schen der Kir­che zu un­ter­las­sen. Das woll­ten sie un­be­dingt er­rei­chen. Wir hät­ten zwar sagen dür­fen, dass das Pro­jekt be­en­det ist, aber nicht, warum.“Als Belohnung für sein Schweigen habe die Kirche in der Sitzung sogar Geld geboten, sagt Pfeiffer: „Um uns zum Schwei­gen zu mo­ti­vie­ren, for­mu­lierte sie im Ver­trags­an­ge­bot, dass mit Un­ter­zeich­nung weder wir an die Kir­che noch die Kir­che an uns fi­nan­zi­elle An­sprü­che hät­te. Er­gän­zend wurde uns mit­ge­teilt, dass wir nicht aus­ge­ge­bene For­schungs­mit­tel in Höhe von circa 120 000 Euro für sons­tige For­schungs­zwe­cke be­hal­ten dür­fen.“



► Pfeiffer empört: „Ich sagte dem Bi­schof Acker­mann: ,Wir las­sen uns nicht kau­fen.‘“



Daraufhin habe der Trierer Bischof Ackermann offen mit Repressalien der Kirche gedroht: „Er er­klärte mir, wenn ich mich wei­ge­re, den Ver­trag zu un­ter­schrei­ben, und der Zen­sur­vor­wurf nach drau­ßen drin­ge, dann sei ich ein Feind der ka­tho­li­schen Kir­che – und das wün­sche er nie­man­dem. Er er­klärte wei­ter, dass sie mei­nen guten Ruf öf­fent­lich mas­siv at­ta­ckie­ren wür­den und of­fen­le­gen müss­ten, wel­che Schwie­rig­kei­ten es mit dem In­sti­tut ge­ge­ben habe. Er sag­te, dass mir das scha­den wür­de, dass ich es be­reuen und einen schwe­ren Feh­ler be­ge­hen wür­de, wenn ich nicht un­ter­schrie­be.“

Nach dem Scheitern der Zusammenarbeit habe die Kirche ihre Drohungen wahr gemacht, so Pfeiffer: „Ein Spre­cher der Bi­schöfe er­klär­te: ‚Wir haben Herrn Pfeif­fer heute ge­kün­digt, weil das Ver­trau­ens­ver­hält­nis völ­lig de­so­lat rui­niert ist.‘“

Dann be­an­tragte die Kir­che vor Ge­richt eine einst­wei­lige Ver­fü­gung, dass ich bei An­dro­hung eines Ord­nungs­gel­des von bis zu 250 000 Euro nie wie­der be­haup­ten dür­fe, die ka­tho­li­sche Kir­che habe in Hin­blick auf das For­schungs­pro­jekt Zen­sur aus­üben wol­len.“





Gegen diese Drohung habe er sich juristisch gewehrt, so Pfeiffer: „Ich habe an alle 119 Land­ge­richte eine Schutz­schrift ge­schickt, in der die Zen­sur­wün­sche kon­kret be­legt wur­den.“ Um sein öffentlich gefördertes Forschungsinstitut finanziell nicht mit dem Rechtsstreit zu belasten, habe er die Hilfe seines Unternehmer-Freundes Dirk Roßmann („Drogeriekette Rossmann“) angenommen: „Er kannte die Kon­flikte mit den Bi­schö­fen, im Ja­nuar bot er mir dann an, alle Kos­ten des Rechtss­trei­tes zu über­neh­men, was er auch tat. Wir haben vor Ge­richt zwei­mal ge­won­nen.

Die Kir­che musste ihren An­trag auf einst­wei­lige Ver­fü­gung zu­rück­zie­hen und auf ihrer Ho­me­page den Satz strei­chen, sie hätte sich mit uns auf Ver­trags­for­mu­lie­run­gen ge­ei­nigt, die die Wis­sen­schafts­frei­heit re­spek­tier­ten. Und ich durfte wei­ter von Zen­sur spre­chen

