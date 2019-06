Anzeige

Arm ist nicht immer selig...

Wie arm muss die Nachrichtenlage in einer Stadt wie Kaufbeuren und ihrem Vorort Neugablonz sein, wenn sich einige ratschfreudige Bürgerinnen und Bürger offensichtlich intensivst mit dem Privatleben eines Pfarrers beschäftigen, der -nachdem sich seine Frau von ihm einvernehmlich trennte- eine neue Partnerin gefunden hat.

Dabei gäbe es doch so viel Lebenswichtigeres zu erörtern:

Wie kann es sein, dass in dieser Stadt mehrfaches Mobbing von kirchlichen Mitarbeitern durch selbsternannte "Christinnen und Christen" geduldet und damit gefördert wird?

Wie kann es sein, dass in dieser Stadt ein bekannter Rechtsradikaler ungestört auftreten und "predigen" darf, Bilder von Hitler und Goebbels mit Billigung der Polizei und Stadt Kaufbeuren, Herrn Bosse, zeigen und mit ihrem großzügigen "Grundrecht auf freie Meinungsäußerung" jene anderer, demokratischer Bürgerinnen und Bürger grob verletzen dürfen. Was soll das? Schamauslösend! Vom Tänzelfest 2013 und seinen blutigen Folgen scheint man nichts gelernt zu haben, wo ein Rechtsradikaler einen anderen Menschen niederstach, der wenig später sogar im Krankenhaus verstarb. Die Devise scheint zu lauten: Feiern wir und ignorieren wir die großen Probleme dieser Stadt: Das auch durch die städtische Wirtschaftspolitik mitverursachte und geförderte Innenstadtsterben etwa.

Einen Reichtum an Themen gäbe und gibt es wahrlich genug. Aber wie so oft gelingt es den Verantwortlichen, uns mit Brot und Spielen abzulenken, wider des historischen Ursprungs dieses Festes. Geschichte scheint sich wahrlich immer wieder zu wiederholen.

Gefällt mir