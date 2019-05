Anzeige

AMTSGERICHT KAUFBEUREN - Wie sich Betroffene gegen Richter-Willkür wehren

Die Relevanz



Richter sind Menschen. Und daher kommt es leider immer wieder vor, dass ein Richter die an ihn gestellten Anforderungen verfehlt, heißt es seitens der Neuen Richtervereinigung. Statistiken zu Fehlurteilen gibt es kaum. Im Internet heißt es, dass Fachleute davon ausgingen, dass bei Zivilverfahren über zehn Prozent Fehlurteile angefertigt würden und zirka 25 Prozent aller Urteile falsch seien. Das sei zum Teil auf mangelnde fachliche Kenntnisse und zum Teil sogar auf mangelnde charakterliche Eignung einiger Richter zurückzuführen. Im Amtsgericht Kaufbeuren häufen sich Fehlurteile - und dies auffälliger Weise gerade in so sensiblen Bereichen wie dem Gewaltschutz. Da stellt ein Stalking vier (!) erfolglose Gewaltschutzanträge, u.a. wegen Hausfriedensbruch, nachdem der Eigentümer des Raumes widerrechtlich in einen dem Kläger dienstlich überlassenen Raum mit Schlüsselaustausch eingedrungen ist, dort Gegenstände entwendet und an der dortigen WLAN-Box Manipulationen vorgenommen hat. Dies hat der Kläger mit Versicherung an EIdes statt dem Gericht glaubhaft gemacht. Der Antrag wird für knapp 80 Euro erneut haltlos abgeschmettert. Der Kläger hätte die Manipulationen "beweisen" müssen.



Was versteht man unter Glaubhaftmachung?



Unter Glaubhaftmachung, § 51 Abs. 1 Satz 2 FamFG, ist zu verstehen, dass der Antragsteller nicht den Beweis zu erbringen braucht. Es genügt der Nachweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Dies kann auf verschiedene Weisen geschehen, meist wird auf die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zurückgegriffen. Unterstützt werden kann diese durch Vorlage ärztlicher Atteste, polizeilicher Anzeige oder Zeugenaussagen Dritter.





Das Gericht kann sich verschiedener Hilfsmittel bedienen. Bei dem Gewaltschutzverfahren sind die für das Zivilprozessrecht (ZPO) üblichen Beweismittel ebenfalls angebracht, § 31 Abs. 1 FamFG.



Mögliche Beweismittel wären demnach:



Versicherung an Eides statt (!)

Sachverständigengutachten

richterlicher Augenschein

(präsente) Zeugen

Urkunden (z.b. Ärztliche Atteste)



Gem. § 111 Nr.6 FamFG haben die Familiengerichte die Zuständigkeit für das Gewaltschutzverfahren.



Viele alt gediente Anwälte berichten, dass es in Deutschland - angeblich wegen der richterlichen Unabhängigkeit - weder eine funktionierende Rechtsaufsicht noch eine Qualitätskontrolle für Urteile gebe.

Für Urteile des Amtsgerichts gibt es tatsächlich kaum Korrekturmöglichkeiten, wenn sie rechtskräftig sind. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Beschwerdesumme in Höhe von 600 Euro nicht erreicht wird.



Ist die Entscheidung nicht nur fachlich falsch, sondern verletzt sie darüber hinaus auch Grundrechte des Betroffenen, kann dieser binnen Monatsfrist eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Auf diesem Wege kann das Bundesverfassungsgericht beispielsweise in Fällen willkürlicher Rechtsanwendung der Verweigerung rechtlichen Gehörs korrigierend eingreifen. Grundsätzlich ist auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde möglich





Der Experte



Rechtsanwalt Tilman Sixel, Kanzlei Buss Broelmann Sixel in München, ist vorwiegend mit Fällen aus dem Immobilien- und Erbrecht beschäftigt. Auch er liest hin und wieder Urteile von Amtsgerichten, die ihn nicht unbedingt zufrieden stellen.



Sein Fazit: „Insgesamt ist zu beachten, dass bei Streitigkeiten mit Gegenstandswerten unter 600 Euro ein Amtsrichter schlichtweg frei entscheiden kann. Das kann in Einzelfällen dann auch zu missbräuchlichen Entscheidungen führen“. Sixel vermutet: „Diese Lage wird von dem Gesetzgeber offensichtlich hingenommen, weil den sich häufenden „Bagatellfällen“ kein weiterer Platz eingeräumt werden soll. Die Justiz ist durch die Prozessflut per se ja ohnehin schon dauerhaft überlastet“.

Gefällt mir