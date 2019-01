Anzeige

Buchloer Stadtpfarrer im Pornographieverdacht

Substantiell möge man sich zu den Vorwürfen gegen den Buchloer Stadtpfarrer im Respekt vor den Ermittlungen der Strafermittlungsbehörden in Zurückhaltung üben.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird jedoch auch bei nicht erwiesener Strafbarkeit etwas von den Vorwürfen an dem Beschuldigten hängen bleiben. Und das mag ungerecht sein. Wie pornographische Inhalte allerdings offenbar auf den Rechner eines Pfarrers gelangen können, ohne dass er davon etwas mitbekommen haben will, lässt Fragen offen, auch wenn selbstverständlich für einen Geistlichen auch die Unschuldsvermutung gilt.



Aber selbst wenn an den Vorwürfen etwas "dran" sein sollte: Kein "Priester" oder "Pfarrer" wird ins existentielle Nichts fallen, selbst wenn er sich diesbezüglich etwas zu schulden kommen lassen hat. Selbst das Messefeiern wird ihm nicht zwangsläufig sofort untersagt werden, obwohl theologisch zu konstatieren sein dürfte, dass derartige Übergriffe das gespendete Sakrament der Weihe der Täter entwirken. Bei einem "normalen" Angestellten, bei einem Arbeitnehmer, Sozialarbeiter etwa würde auch nur der leiseste Verdacht in diese Richtung zur Vernichtung der kompletten ökonomischen Existenz führen. Und er/sie würde mit großer Wahrscheinlichkeit wirklich im völligen Regen und ohne Lobby dastehen.



Aber ich halte es grundsätzlich für sehr gerechtfertigt, dass die Menschen mit schwacher Lobby mehr gestützt werden als jene, die ohnehin schon einen großen Rückhalt haben. Ich frage mich nach dem, was ich erlebt habe, was hinter den so beliebten kirchlichen Sprüchen der "Solidarität mit den Entrechteten" inhaltlich und faktisch wirklich steckt.

