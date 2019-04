Anzeige

Allgäuer Zeitung stützt Mobbing

des Kaufbeurener Seelsorgers Markus S., indem trotz bestehendem Beschäftigungsverhältnis alles daran gesetzt wird, durch entsprechende Veröffentlichungen einen angeblichen "Nachfolger" zu stützen.

Einer seriösen Tageszeitung ist es unwürdig, wenn in derlei schäbiger Weise Personen diskreditiert und juristisch ungeklärte Fragen präjudiziert werden sollen.

Oder: Lassen wir doch einfach die Allgäuer Zeitung über die Rechtswirksamkeit von Freistellungen und Kündigungen entscheiden. Wozu noch Gerichte? Die Intensität und Redlichkeit, sich mit derartigen Komplotten fair auseinanderzusetzen, dürfte annähernd gleich sein und- der Staat spart sich eine Menge Geld für Pseudojustiz.



Wussten Sie eigentlich, dass der alt-kath. Bischof "vom Staat" in Form eines Ministerpräsidentengehaltes bezahlt wird (auch wenn dieses zum Teil in den Haushalt des Bistums zurückfließt) und das, obwohl der Bischof kein Geistlicher ist (Aussage des Bistumsanwaltes Lars Colberg)? Ein Nichtgeistlicher kann jedoch nicht Bischof sein, so sagt es die Synodal- und Gemeindeordnung, demzufolge kann er auch kein staatliches Gehalt beanspruchen!



Wussten Sie eigentlich, dass das alt-kath. Bistum bis heute und wohl aus gutem Grund seinen Haushalt nicht offenlegt (genauso wenig wie die meisten Gemeinden), obwohl es doch "synodal" organisiert ist?



Wussten Sie eigentlich, dass das alt-kath. Bistum Geld vom Staat nimmt, staatliche Gesetze allerdings nur insoweit akzeptiert, als sie den kircheneigenen nicht widersprechen, d.h. Grundgesetz und EMRK oder Behindertenrechtskonvention gelten in ganz Deutschland nur eingeschränkt, wenn man Alt-Katholikin ist? Eine andere, derartige Institution müsste vom Verfassungsschutz beobachtet werden!



Wussten Sie eigentlich, dass in Kaufbeuren eine Architektin in nicht rechtmäßiger Weise mit der Planung eines Gemeindezentrums beauftragt wurde, das nie gebaut wurde (Fichtenweg 6) und das dafür Gemeindegelder in vierstelliger Höhe veruntreut wurden?



Wussten Sie eigentlich, dass Gemeindeversammlungen und Kirchenvorstandssitzungen nicht formgerecht und beschlussfähig tagen, wenn dazu nicht ordnungsgemäß eingeladen wird, was seit September 2018 in Neugablonz nicht mehr der Fall ist?

