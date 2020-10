Kaufbeuren : RUSTIKALMARKT |

Rustikalmarkt 2020 am 11. Oktober in Kaufbeuren



Pünktlich zum Herbstbeginn veranstaltet Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V. den jährlichen Rustikalmarkt in der Kaufbeurer Altstadt.

Am Sonntag, den 11. Oktober sammeln sich über 50 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter in der Innenstadt. Das Angebot an herbstlichen Dekorationsartikeln, handwerklich erstellten Schätzen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist vielseitig und lädt zum Schauen und Bummeln ein.

Auch viele Einzelhändler in der Altstadt öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte von 13-17 Uhr und bereichern das Markterlebnis um ein Einkaufserlebnis.