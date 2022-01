NachDenkSeiten - Gesprächskreis Do.20.01. per Videoschalte

Liebe politisch Interessierte,

liebe Nachdenkerinnen und Nachdenker,

ich lade Euch zu unserem NachDenkSeiten – Gesprächskreis ein.

Die Corona-Anordnungen verhindern, von Monat zu Monat exzessiver, persönliche Treffen. Deswegen trifft sich unser Gesprächskreis bis zur (wenn überhaupt) Normalisierung der Zustände per Videoschalte, dieses Mal

Ihr ruft einfach

auf.

Meine

wären (fast) die gleichen wie bei unserem letzten Treffen:

Demos bald unter 2G+? - nicht nur Corona-Gegendemos unmöglich!
Für wen arbeitet die neue Regierung? Nicht für Frieden und Sozialstaatlichkeit.
Corona und die Welt… Gibt es weltweit keine dringlicheren Probleme?
Wenige Reiche Viele Arme - Die Spaltung der Gesellschaft nimmt immer schärfere Formen an. Von den Entscheidern erwünscht?
Menschenrechte + Umstürze - nur dann positiv wenn sie im Sinne der „westlichen Wertegemeinschaft" sind?

Zu Beginn unseres Video-Treffens sollten wir überlegen, ob wir über diese Themen reden wollen – oder über andere Inhalte.

Die Umgestaltung der Welt geht mit immer größeren und schnelleren Schritten weiter - und wir machen es diesen Veränderern noch leichter, wenn wir nicht über diese angestrebten Umwälzungen reden und – extrem wichtig – auch handeln. Gemeinsam.

Mit extrem (mir fällt keine Steigerung ein) nachdenklichen Grüßen

euer Gesprächskreis – Koordinator
Uli Lenz
info@uli-lenz.de

Unser NachDenkSeiten - Gesprächskreis trifft sich

Ich bitte Euch, diese Mail an Interessierte weiterzuleiten.