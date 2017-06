Ein after-hour drink in Bad Arolsen

Kassel : Stadtmitte |

http://www.avalon-arolsen.de/

Ein lauer Sommerabend im AVALON Bad Arolsen

kroente unsere Stipvisite in der alten Heimat - oder der Heimat unserer Soehne, denn meine/unsere Heimat war schon immer irgendwie die Welt, wenigstens jedoch (Sued-)Europa.Eigentlich war es so schwuel, dass wir uns nach einem fruchtigen Getraenk unter Palmen sehnten, nach einem "happy hour-Cocktail" -jedenfalls ich- und einem kalten, perlenden Bier -das war er- und dann kam die Idee von einem der Soehne, den noch jungen Biergarten ihrer Freunde zu besuchen. Ich dachte da eher an Muenchener Biergaerten und hatte nicht erwartet, was kam. Also gings los mit Kind und Kegel vom fast 2jaehrigen bis hin zu Oma, meine Wenigkeit.Der Nameentfachte meine Fantasie ein bisschen, ich dachte an mittelalterlich anmutende Oertlichkeiten. Wir waren entsprechend neugierig, hatten aber nicht mit so einem eleganten, beinahe bohemianischen Ort gerechnet. Ideal gelegen an einem grossen Parkplatz und mit doch privater Atmosphaere. Das "alte Kino" der ehemaligen belgischen Kaserne - war mal eine Discothek gewesen.Heute allerdings haben die Raeume ein passenderes Konzept gefunden und ich glaube, etwas, was diesen verschlafenen kleinen Ort aufpeppt und ihm ein bisschen extra Flair verpasst. Eine wunderbar charmante Cocktail Bar oder Cocktail Lounge -find ich persoenlich besser passend- denn man kann dort schon am fruehen Abend herrlich in tiefen eleganten Sesseln und Couchen relaxen. Ich haette ein bisschen Jazz im New Orleans Stil besonders entspannend gefunden. Vielleicht oeffnen sie bald auch nachmittags mit Kaffee und Kuchen, auch das waere ein Gewinn. Auch auf der Aussenterrasse laesst sichs auf shabby-chick Sitzen gemuetlich plaudern. Sie servieren leckere kleine Gerichte. Ich liess mir einen besonders leckeren Burger mit Angus-Beef schmecken.Es gibt zudem einen separaten, stylischen Saal, der sich wundervoll fuer Hochzeiten oder allerlei Veranstaltungen eignet.Ich freue mich auf einen naechsten "Einfall" in die Gegend.