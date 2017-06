Fahrt zur documenta 14 mit der VHS und dem Kunstverein Langenhagen

Kassel : Documenta |

Eine Tagesfahrt der Volkshochschule und des Kunstvereins führt am Sonnabend, 26.8. von ca. 8.30 bis 18 Uhr nach Kassel zur documenta 14.

Die documenta ist die bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst und trägt in diesem Jahr den Titel "Von Athen lernen".

Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der documenta 14, will die Spannung zwischen dem Norden und dem Süden vor dem Hintergrund eines krisengeschüttelten Europas deutlich machen. Daher hat die documenta 14 zwei gleichberechtigte Standorte: Athen und Kassel. Während in Athen bereits am 8.4. eröffnet wurde, steht Kassel vom 10.6. bis 17.9.2017 im Mittelpunkt der internationalen Kunstszene. Die Fahrt kostet 91 € pro Person inklusive Bahnfahrt, Eintritt und Führung.

Die genauen Abfahrtszeiten sowie der Treffpunkt am Bahnhof werden den Mitreisenden schriftlich bekannt gegeben.

Anmeldeschluss ist der 1.8.17

Anmeldungen bitte persönlich, schriftlich, per Fax (0511.7307-9718) oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de).