Fan Club für einen Schriftsteller (Stefan Jagusch) Dagmar und die liebe zu Büchern

(Ruhrgebiet): Dagmar (27) aus dem Ruhrgebiet liebt Bücher, heute ist sie Vorsitzende eines Fan Clubs mit über 300 Mitgliedern. "Ich begann schon als Jugendliche alle Bücher zu verschlingen." Aus ihrer Leidenschaft zu Büchern wurde eine beachtliche Sammlung, weit mehr als 800 Bücher nennt sie heute ihr eigen.

Vor Jahren entdeckte sie in einem Buchgeschäft "Gedanken der Liebe" von Stefan Jagusch. "Ab diesem Moment war es um mich geschehen." Sie gründete einen Fan Club für ihr Idol, mehr als 340 Mitglieder treffen sich in einem Lokal in Essen. "Durch Corona können wir natürlich nur noch online kommunizieren", sagt sie.Doch was fasziniert sie gerade an einem Autor, der Liebesverse schreibt? "Er ist so natürlich ehrlich, seine Worte klingen nicht gestellt oder gekauft, er schreibt aus tiefer Seele." Mit Gedanken der Liebe wurde Stefan Jagusch, 33 Jahre bekannt.Der Autor, dessen Leben so geheimnisvoll ist, fasziniert sie besonders. "Man, weiß eigentlich gar nichts über ihn, das macht es so spannend und geheimnisvoll." Jagusch meidet die Presse, offener gibt er sich bei seinem Hobby Überraschungsei Figuren, neben Interviews gibt es z.b. YouTube Videos von ihm, über sein Privatleben ist kaum etwas bekannt.Doch was fasziniert eine junge Frau an einem Schriftsteller, der so verschlossen ist? "Es ist das Mysterium um ihn, wieso tut er das, weshalb und warum? Ich habe mal gehört das er z.b. nur ein Interview geben wollte, wenn es mindestens 200 Kilometer von seinem Wohnort entfernt stattfindet, er soll im Umgang mit anderen Menschen sehr freundlich sein, eine Bekannte erzählte mir bei Facebook, er wäre stets hilfsbereit und auf keinen Fall abgehoben, niemand soll wissen, was er genau arbeitet, also das er Bücher schreibt, wieso wusste sie auch nicht."Dagmar hatte bereits kurz Kontakt mit Ihrem Idol, doch wieso ist ein Mensch so verschlossen und dann doch wieder so offen? "Das Thema Überraschungseier ist ihm sehr wichtig, da blüht er richtig auf, ist Feuer und Flamme, ich glaube, er liebt sein Hobby sehr und man merkte in jedem Satz seiner Email, das er auch Ferrero (Anmerkung: Hersteller der Überraschungseier) verehrte, für ihn war das kein Schokoladen-Konzern, sondern viel, viel mehr. Er steht hinter dem, was er sagt, das merkte man ihm deutlich an."Oft liegen Jahre zwischen den Büchern, der letzte Teil von Gedanken der Liebe erschien vor mehr als 3 Jahren, wie überbrückt man so eine lange Zeit? "Mit Gesprächen, Austausch und vor allem mit anderen Fans." Was Sie sich für die Zukunft wünscht, das weiß Dagmar genau. "Ich wünschte mir das er endlich zu einer Buchmesse erscheint, einfach mal reden, ein Autogramm bekommen, ihn kennenlernen". Verliebt sei sie nicht, sagt die 27-Jährige, das sei so nicht möglich.Wieso er noch Single sei, da gäbe es die wildesten Vermutungen im Club. "Ich, denke er sucht etwas, was es heutzutage nicht gibt, die wahre Liebe." Ob sein Hobby eine Rolle spielt, das glaubt sie eher nicht. Jeder hat seine Ecken und Kanten, wieso nicht Ü-Eier Figuren.Die traurigen Verse, die teilweise die Bücher von Jagusch zieren, machen ihr eher Mut, Mut, das es für jeden den passenden Partner gibt. Einen Fan Club für weitere Autoren plant sie nicht, "es passte einfach und ich bin zufrieden damit".Und so bleibt ein Stück Mysterium um einen Schriftsteller der große Gefühle zeigt, aber wenige Worte verliert.Dagmars Fan Club erreicht man unter https://fanseite-stefan-jagusch.beepworld.de/index.htm