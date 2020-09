DURCHLASS gewährt, in GRIETH AM RHEIN

Kalkar : Grieth am Rhen |

Yups, das Schutztor gegen Hochwasser

ist weit geöffnet !

Am Rhein,

Was stark auffiel :

Insofern freier Zugang zum "Vater Rhein" .Viele Radler/innen, Auto-Gäste waren schon vor Ort.Blickten den vorbei fahrenden Frachtern und Yachten nach.In der Ortschaft :die Zusatzbezeichung ist relativ neu, ca. gut 1 Jahr !Somit stand kein Umsatz am Dienstag an . ;-)Aber so einige Blicke innerhalb und im around des Ortes,konnten man doch schon schweifen lassen !Wir waren vor einigen Jahren zuletzt hier vor Ort undkonnten nun die starke Neubebauung beobachten, die stattgefundenhat in den letzten Jahren.Ob es den "Ur-Einwohnern" so gefällt ?das Engagement eines Schiffer-Vereins.Der - Förderverein Hansestadt Grieth e.V.-Und siehe da: es gibt sogar einen Shanty-Chor im Ort.Aufgrund der Feststellung:Grieth wurde 1540 in die Hanse aufgenommen https://grieth.eu/ Auf diesem link ist viel zu Grieth zu erfahren.Ach ja, und gläubig sind sie inwohl immer noch .siehe bitte Fotos rund um ""Dom"" Peter+Paul ;Wie Autor erfuhr:Na, da lassen sich die Touris ja mal - demnächst - überraschen;( so ganz nebenbei: in Rees, Rückfahrt wegen "etwas zu sich nehmen",waren die Imbisse,Restaurationen,Cafés schon rappelvoll )