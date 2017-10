Hier wache ich

über Kalbe (Milde), der Stadt der 100 Brücken (auch Klein-Venedig genannt).

Kalbe (Milde) : Stadt der 100 Brücken |Hier beginnt das Mildetal, das alsgilt.Nachdem wir schon wiederholt in Kalbe zur Erkundung der Altmarkt übernachteten – aber uns noch nie die reizvolle Altstadt angesehen hatten – haben wir nun das Versäumte nachgeholt

Wer hat schon mal was gehört von Milde, Biese und Aland ???

Es sind diehat.Vor vielen Jahren leitete man die Milde über Kalbe, wo ihre Wasser zur Füllung des Burggrabens und zum Antrieb der Burgmühle benutzt wurden.die mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde, aber nach dem 30-jährigen Krieg endgültig abgetragen wurde, sind leidervorhanden. An 3 Nachmittagen können für eine Stunde diese Heimatstube besichtigt und der Turm bestiegen werden.Was aus der alten Wassermühle wird, die eine sehr wechselhafte Geschichte hat, ist ungewiss. Zumindest wurde 1999 wird das Wehr erneuert und Vorarbeiten durchgeführt um das Wasser wieder durch die Mühle zu leiten.Begleitet mich jetzt an einemmit ihren vielen Steigen in die idyllische Altstadt mit ihrenund seinen vielen altmarktypischen Fachwerkhäusern. An der höchsten Stelle der Stadt, seht auch dieum 1575 erweitert und 1755 im barocken Stil umgebaut.Wir müssen aber zu Fuß gehen.Wir beenden unseren Spaziergang amneben dem Goßler-schen Schloss, einer prunkvollen Villa aus der Mitte des 19. Jahrhunderts (heute das Seniorenpflegeheim Klein Sanssousi).