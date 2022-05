Die K-TOWN FIGHTNIGHT rückt näher.PRESSETRAINING verschoben auf den 19.05.2022Bevor am 28. Mai 2022 die Fäuste in der Fruchthalle in Kaiserslautern fliegen, sollte man sich noch 2 Termine merken:Das öffentliche Pressetraining wird im LEGACY BOXING CLUB stattfinden.Ort: Im Haderwald 4, Kaiserslautern/EinsiedlerhofDatum u. Uhrzeit: Donnerstag den 19.05.22 um 19:00 UhrAnwesend werden die Fighter Dennis Don Kiy, Michael Seitz und Alexander Lorch sein. Moderator Ralf Treitz führt durchs TrainingDas öffentliche Wiegen findet im Hotel Barbarossahof statt.Ort: Eselsfürth 10, 67657 KaiserslauternDatum u. Uhrzeit: Freitag 27.05.22 um 18:00 Uhr